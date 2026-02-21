Viabilità Napoli, interventi urgenti Via San Carlo e Discesa Coroglio

Aggiornamenti sulla viabilità cittadina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono in corso due interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale, che stanno interessando la viabilità pubblica.

1. Via San Carlo: Caduta calcinacci da immobile privato

Nella mattinata odierna, si è verificata la caduta di alcuni calcinacci da un edificio di proprietà privata situato in via San Carlo.

• Interventi: Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per le necessarie verifiche tecniche e per avviare le operazioni di rimozione dei detriti.

• Viabilità: La zona interessata è stata prontamente delimitata per garantire la sicurezza dei pedoni. Al momento, la circolazione automobilistica resta regolare, senza particolari criticità per il traffico veicolare.

2. Discesa Coroglio: Chiusura totale per smottamento

In Discesa Coroglio si è reso necessario disporre la chiusura in entrambi i sensi di marcia.

• La causa: Il provvedimento è scaturito a seguito dello smottamento di un grosso blocco di pietra distaccatosi dal costone, al di sotto del terrazzo esterno di un’attività commerciale.

• Interventi: La Protezione Civile è presente sul luogo insieme ai tecnici comunali per effettuare i sopralluoghi necessari a valutare la stabilità del versante e pianificare le operazioni di ripristino.

• Viabilità: Il transito resterà interdetto fino a nuova comunicazione, una volta garantite le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per consentire, anche se parzialmente, la riapertura al transito veicolare.