Via Manzoni a Napoli riaprirà al traffico veicolare il 25/11/2025

L’apertura di una voragine sul manto stradale ha portato alla chiusura della strada

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

I tecnici di ABC e le imprese di supporto sono al lavoro da ieri a seguito del cedimento della sede stradale di via Manzoni, a causa della rottura del collettore fognario in corrispondenza dell’immissione della rete fognaria privata all’altezza dei civici 201 e 203.

È stata ripristinata la funzionalità dell’immissione fognaria, ricostruita la parete del collettore e verificata la funzionalità di tutto il sistema interessato dall’intervento.

Infine, il riempimento dello scavo con geomix ha consentito anche il ripristino della pavimentazione stradale.

Pertanto, dalla mattinata di domani 25/11/25 via Manzoni verrà riaperta al transito veicolare.