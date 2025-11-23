Via Manzoni a Napoli chiusa per voragine

Intervento congiunto di Polizia Municipale, Protezione Civile e tecnici ABC
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
A seguito dell’apertura di una voragine sul manto stradale, verificatasi oggi pomeriggio intorno alle 16:45, via Manzoni è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare per garantire la sicurezza pubblica e consentire l’avvio delle operazioni tecniche necessarie al ripristino della Viabilità.
Il sito è attualmente presidiato dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile.
I tecnici dell’azienda ABC, Acqua Bene Comune, immediatamente allertati, stanno effettuando i sopralluoghi necessari volti a identificare la causa esatta del cedimento e valutare gli interventi più rapidi ed efficaci per ripristinare la normale circolazione in Via Manzoni.
Si raccomanda agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi.