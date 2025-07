VI Commissione Campania approva Piano Inclusione ‘Campania per tutti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La VI Commissione consiliare permanente, presieduta da Bruna Fiola, nella seduta di oggi, oltre alla proposta di legge sulle ‘Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare’, ha approvato ulteriori proposte di legge ed in particolare:

• ‘Istituzione del Piano Regionale dell’Inclusione ‘Campania per tutti”, proposta dai Consiglieri regionali Carmine Mocerino, Gennaro Oliviero, Francesco Picarone, Loredana Raia e Andrea Volpe, la quale istituisce il Piano Regionale Integrato ‘Campania per Tutti’ con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e garantire loro una vita autonoma e una partecipazione piena e attiva alla vita sociale, culturale ed economica del territorio regionale;

• Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121 della Costituzione recante ‘Introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale d’istruzione’, ad iniziativa del Presidente e della Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero e Loredana Raia, per integrare l’offerta formativa scolastica con l’educazione interdisciplinare ai principi di uguaglianza e pari opportunità, all’educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere, all’educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio;

• ‘Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani’, ad iniziativa della Consigliera Bruna Fiola, e dei consiglieri Gennaro Oliviero e Massimiliano Manfredi, finalizzata a promuovere il valore dell’educazione all’affettività e alla dimensione relazionale e sentimentale quale componente essenziale dello sviluppo armonico della persona e della costruzione dell’identità individuale e sociale, a prevenire fenomeni di disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione, favorire la maturazione affettiva e relazionale dei minori e dei giovani;

• ‘Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania’ ad iniziativa del Consigliere Andrea Volpe, che, riconoscendo la musica classica e lirica e il teatro quali strumenti di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, sostiene la loro diffusione tra i giovani campani, prevede un sistema di diffusione e promozione tra le giovani generazioni, attraverso la creazione di reti a livello regionale tra le scuole, università e gli organismi di formazione musicale e teatrale, per l’elaborazione di progetti comuni di formazione musicale e teatrale e la costituzione di partenariati tra le istituzioni scolastiche, le università e i teatri della Regione Campania, che incentivano e agevolano l’accesso dei giovani campani ai percorsi di formazione teatrale e musicale;

• ‘Istituzione della Giornata del gioco libero all’aperto’ ad iniziativa della Consigliera Roberta Gaeta, Europa Verde, da celebrarsi la terza domenica del mese di maggio, per sottolineare l’importanza della libertà di movimento e di gioco per i bambini, migliorare gli stili di vita e a tutelare la salute, nonché la libertà e il benessere relazionale.

Soddisfazione per i lavori è stata espressa dalla Presidente Bruna Fiola che ha evidenziato

l’importanza delle leggi approvate che riguardano temi fondamentali, dal rispetto delle persone con disabilità, al contrasto del femminicidio e della violenza di genere, alla valorizzazione dell’arte e degli stili di vita sani particolarmente per i bambini e per i giovani ma, in generale, per tutti i cittadini e le cittadine della Campania.