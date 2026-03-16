‘Vi amo da morire’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 17 al 29 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta al Teatro de’ Servi di Roma, dal 17 al 29 marzo, ‘Vi amo da morire’, la nuova commedia firmata da Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, con la regia di Andrea Palotto.

Protagonisti sono Lucrezia, Giulio, Dario e Paolo che si immergono in strani intrecci sentimentali, misteri da sciogliere e una comunicazione intermittente con l’aldilà.

Chi ha mentito a chi? Chi nasconde cosa? Chi sopravviverà? Tutti ingannano tutti, tutti celano un segreto, tutti sono vivi… o forse no!

Una commedia che ci svelerà che non tutto è come sembra: tra tradimenti, bugie e colpi di scena scopriremo che tra Paradiso ed Inferno non c’è tutta questa differenza.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00;

sabato ore 17:30 e 21:00;

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro