‘Vesper’s VarieTease – Drive-in’ al Teatro Ivelise

Il nuovo anno della sala romana si apre con il burlesque

Il nuovo anno del Teatro Ivelise di Roma si apre all’insegna dell’eleganza e dell’ironia con ‘Vesper’s VarieTease – Drive-in’, in scena sabato 17 gennaio alle ore 21:00 e domenica 18 gennaio alle ore 19:00.

Il celebre format di burlesque e varietà, prodotto dallo storico teatro romano, giunge alla sua V edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il format, ideato in onore della stella del Burlesque Vesper Julie, performer di fama internazionale, vede la regia di Brenda Monticone Martini, Direttrice artistica del Teatro Ivelise, e la partecipazione delle allieve de L’Académie.

In questa nuova versione ‘Drive-In’, il pubblico viene trasportato nel grande scenario americano degli anni 50, quando il cinema si viveva sotto le stelle, tra automobili parcheggiate, pop-corn fumanti e bibite sorseggiate al chiaro di luna.

‘Vesper’s VarieTease – Drive-In’ è un viaggio spettacolare nella femminilità iconica, ironica e seducente di un’epoca senza tempo: pin-up dal sorriso rosso ciliegia, atmosfere frizzanti, citazioni cinematografiche cult e un’estetica vintage che si fonde con il linguaggio raffinato del burlesque contemporaneo.

Ogni edizione racconta storie diverse, ma resta fedele agli ingredienti che ne hanno decretato il successo: eleganza, sensualità e un’irresistibile vena di ironia.

A impreziosire ulteriormente la serata, a grande richiesta, torna come Special Guest la straordinaria Satie La Goulue, burlesquer di fama internazionale, capace di incantare il pubblico con la sua presenza magnetica e il suo stile inconfondibile.

‘Vesper’s VarieTease – Drive-In’ non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza immersiva che invita a rallentare, lasciarsi sorprendere e tornare a sognare. Una celebrazione della fantasia e del piacere dello spettacolo dal vivo, perfetta per inaugurare il nuovo anno con leggerezza e meraviglia.

Cast

Vesper Julie

Brenda Monticone Martini

le allieve de L’Académie

Special Guest

Satie La Goulue

Coreografie Vesper Julie

Regia Brenda Monticone Martini

Produzione

Teatro Ivelise