‘Vespero Napoletano 2025’: torna il Festival del turismo lento

Dal 4 settembre al 5 ottobre 2025 la seconda edizione del progetto culturale che promuove una nuova modalità di fruizione del territorio, fondata sulla valorizzazione di luoghi straordinari ma meno noti della città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dal 4 settembre al 5 ottobre 2025 si svolgerà a Napoli la seconda edizione di ‘Vespero Napoletano’, il progetto culturale promosso e sostenuto dagli Assessorati al Turismo e al Verde, che promuove una nuova modalità di fruizione del territorio, fondata sulla valorizzazione degli spazi urbani spesso non considerati nei circuiti turistici più conosciuti ma ricchi di storia, natura e potenzialità.

Parchi pubblici come il Real Bosco di Capodimonte e la Floridiana, giardini condivisi come il Paradisiello, Monte Echia, scale storiche come la Pedamentina e le scale Cacciottoli, belvederi e quartieri storici come Forcella saranno al centro di un programma che prevede visite guidate, camminate culturali, concerti jazz, spettacoli di teatro, danza e percorsi in bici aperte a cittadini, turisti e residenti.

L’Assessore al Turismo, Teresa Armato, dichiara:

Il turismo lento è un’opportunità strategica per Napoli non solo perché consente di distribuire i flussi turistici su tutta la città ma anche per restituire centralità a una parte meno visibile, ma non per questo meno interessante e bella della nostra città. Si tratta di un’iniziativa che unisce cultura, partecipazione e sostenibilità, e che ben rappresenta l’idea di una città in cui il turismo non è invasione, ma incontro, conoscenza, valorizzazione e rispetto del territorio.

Le attività sono gratuite e sempre aperte a tutti.

Il programma è consultabile su https://www.comune.napoli.it/vespero-napoletano-2025.

L’Assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, sottolinea:

‘Vespero Napoletano’ rappresenta un’occasione preziosa per promuovere una cultura del benessere urbano che passa anche attraverso il tempo lento. Camminare, osservare, sostare e ascoltare non sono solo gesti semplici, ma pratiche che favoriscono una relazione più consapevole con il territorio e con la propria salute. È un invito a vivere la città in modo più umano, inclusivo e sostenibile.

L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sul valore del tempo lento, inteso non solo come ritmo di visita, ma come approccio culturale e civile.

Il Presidente della Commissione Turismo, Cultura e Attività Produttive, Luigi Carbone, dichiara:

Con ‘Vespero Napoletano’ scommettiamo su un’idea di turismo che cammina a passo umano un turismo lento che non consuma i luoghi, ma li ascolta, che valorizza i sentieri urbani, le storie nascoste e le comunità che li abitano. Napoli, con la sua geografia complessa e affascinante ha tutte le carte in regola per diventare la capitale italiana del turismo sostenibile, a misura di cittadino e di viaggiatore consapevole.

‘Vespero Napoletano’ non è solo una rassegna culturale: è un’esperienza collettiva che unisce cultura, socialità e promozione del territorio, lontano dagli stereotipi.

Attraverso il coinvolgimento di associazioni locali, realtà culturali, artisti, guide turistiche, professionisti e abitanti, il progetto mira a valorizzare Napoli come comunità via, aperta e solidale.

Il 14 settembre, alle 19:30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli in piazza Municipio, si terrà un concerto in memoria di Chiara Jaconis, a un anno dalla scomparsa, alla presenza della famiglia.