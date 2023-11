Verso il lavoro: iniziative Comune Napoli per inserimento occupazionale

Conferenza stampa il 21 novembre all’Auditorium ‘Porta del Parco’ di Bagnoli

Domani, martedì 21 novembre, alle ore 11:30, all’Auditorium ‘Porta del Parco’ di Bagnoli, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa del Comune di Napoli ‘Verso il lavoro’ relativa all’attivazione di percorsi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate o inattive, organizzata dell’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani in collaborazione con l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo, Teresa Armato, e col supporto di ANPAL Servizi Campania, Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro.

Parteciperanno anche esponenti del mondo sindacale e produttivo.

Nel corso dell’evento, oltre al bando per l’attivazione dei tirocini, sarà presentata anche l’iniziativa in programma dal 18 al 20 dicembre a Palazzo Fuga per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.