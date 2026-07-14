‘Verdi Note di Posillipo’ alla Basilica di Santa Maria della Neve

La rassegna è in programma a Ponticelli dal 21 luglio all’8 novembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del 125° anniversario della scomparsa di Giuseppe Verdi, e nel quadro delle celebrazioni mondiali del suo genio artistico, dal 21 luglio all’8 novembre si svolgerà la rassegna ‘Verdi Note di Posillipo’.

Promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli, nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, e organizzata dall’associazione Igor Stravinsky con la direzione artistica di Nadia Testa, la manifestazione proporrà tre appuntamenti musicali che testimoniano il profondo legame tra il Maestro e il capoluogo campano.

Un affetto racchiuso nelle sue stesse lettere, dove scriveva:

Napoli è bellissima, ha un cielo d’incanto, un’aria salubre, dintorni che sono un paradiso.

Verdi Note di Posillipo rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando Cultura Napoli 2026, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027.

Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.

Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione.

Tutti i concerti di ‘Verdi Note di Posillipo’ si svolgeranno alle ore 20:00 nella Basilica di Santa Maria della Neve a Ponticelli – Congrega Sant’Anna, tempio sacro napoletano ricco di opere d’arte di inestimabile valore.

Si partirà martedì 21 luglio con un ‘Rigoletto da camera’, con le voci dell’ensemble Zenit2000 del laboratorio lirico e di regia curato da Alberto Gazale e Siria Colella, dirette dal maestro Massimo Testa e accompagnate al pianoforte da Marco Bruno.

Seguirà, lunedì 14 settembre, il reading ‘Verdi vs Mazzini‘: per l’occasione la voce dell’attore Enzo Decaro, che con Massimo Troisi e Lello Arena ha formato il celebre trio comico La Smorfia, darà vita alle preziose pagine tratte da ‘La filosofia della musica’ di Giuseppe Mazzini, accompagnato da brani lirici verdiani eseguiti dall’ensemble Stravinsky, formato dal soprano Samantha Sapienza e dal tenore Francesco Fortes, con Nadia Testa al pianoforte.

Domenica 8 novembre chiuderà la rassegna ‘Nasi, occhi e balene… il Poeta e il Maestro di musica’, reading lirico tratto da ‘Nasi ed occhi’ di Carlo Collodi, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita: sarà un confronto tra un Poeta, grande estimatore verdiano, e un Maestro di Musica, intrecciato al dialogo fiabesco tra Collodi, “falegname di parole”, e un bambino che mente per gioco.

Il percorso musicale sarà condotto dal soprano Ilaria Iaquinta, accompagnata al pianoforte da Giacomo Serra.

Ingresso libero a tutti i concerti con prenotazione consigliata via e-mail su associazionestravinsky@yahoo.it.