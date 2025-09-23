‘Verde Premura’, al via a Napoli gli ‘incontri ravvicinati’

Il calendario degli appuntamenti dal 24 settembre al 22 ottobre 2025

Alberi maestri. Testimoni di storie e relazioni senza tempo, che attraversano i luoghi e le epoche. Alberi di strada, in contesti urbanizzati dove la loro sopravvivenza è a rischio.

E alberi amici, che tra radici e rami dialogano silenziosamente con ‘umanità, tutelandone la salute, e la poesia dell’infanzia nel verde.

Entra nel vivo, avvicinandosi alla sua festa/festival conclusiva, ‘Verde premura’: tema di approfondimento dell’ottava edizione del progetto/premio di Reading Literacy creat(t)iva e letteratura giovanile Il mondo salvato dai ragazzini 2025, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì in sodalizio con Andersen e Agita Teatro e in collaborazione con partner nazionali e locali, tra i quali la BUN, Biblioteca Universitaria di Napoli, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Feltrinelli librerie, Bibi libreria dei ragazzi di Napoli e il Centro Alberto Manzi di Bologna, con il sostegno di Fondazione Banco di Napoli, BPER: Banca ed Est(ra)Moenia.

Un viaggio partecipato e condiviso nella bibliodiversità, e nella biblioterapia, a dieci anni dall’Agenda 2030 con i suoi obiettivi sullo sviluppo sostenibile e anche dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco sulla cura della Casa Comune, partito a inizio anno e che ora entra nella fase finale, con la trasformazione dei libri vincitori attraverso laboratori nelle comunità educanti coinvolte, in dialogo con gli autori e autrici protagonisti della cultura giovanile e di questo originale percorso culturale, educativo, artistico e sociale.

Grande è l’attesa per gli “incontri ravvicinati”, che – dal 24 settembre al 22 ottobre – offriranno nuovi spunti live di approfondimento per ri/pensare il futuro, coltivando l’arte del benessere tra ecologia sociale e della mente.

Fitto il calendario degli appuntamenti: si parte con Andrea Valente, autore dell’avvincente raccolta di racconti ‘La foresta che cresce‘, Lapis, con illustrazioni di Lucia Scuderi, che mercoledì 24 settembre incontrerà gruppi dell’IC Russo Montale e dell’Istituto Salesiani Don Bosco, mentre nel pomeriggio, ore 18.00, Libreria Feltrinelli in via Santa Caterina a Chiaia 23, dialogherà con il pubblico di ogni età in un evento sul tema ‘Alberi come noi‘, una passeggiata letteraria nel bosco narrativo tra alberi e personaggi più o meno noti, per ascoltare insieme il rumore che sussurra una foresta che cresce e le storie che custodisce e racconta.

Giovedì 25 settembre Valente sarà invece in due realtà di fragilità sociale e grande impegno contro la povertà educativa: alle ore 10.00, presso l’IC 20 Villa Fleurent, Calata Capodichino, 211/A, e alle 16:00 presso la Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio.

Secondo appuntamento, gli incontri con Sabrina Giarratana, autrice dei delicati versi di ‘Poesie nell’erba’, AnimaMundi, e con l’illustratrice del libro Sonia Maria Luce Possentini, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 10:00, presso la BUN, con le comunità dell’IS Casanova e dell’Istituto Salesiani Don Bosco e, alle ore 18.00, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri.

Giovedì 9 ottobre alle ore 10:00, le autrici saranno invece ospiti delle scuole del Suor Orsola Benincasa.

Terzo atteso e triplice appuntamento quello con Sara Donati, illustrAutrice di ‘Amico albero’, Terre di Mezzo, Picture Book che sarà oggetto di innovativi e interattivi laboratori per ragazzi e operatori, martedì 14 ottobre ore 10:00 alla BUN, con le scuole del Suor Orsola e le allieve e allievi dell’Istituto Salesiani Don Bosco; alle ore 18:00 alla Feltrinelli, per un dialogo interattivo con la città e, il giorno dopo, 15 ottobre alle ore 10:00, nella sede della Fondazione Made in Cloister in piazza Enrico De Nicola 48 per un workshop sperimentale per adulti, sul tema del seminare/disseminare, in collaborazione con Bibi la libreria dei ragazzi.

A chiudere il ciclo di ‘incontri ravvicinati’ sarà Sara Filippi Plotegher, autrice dell’originale fumetto scientifico ‘Alberi di strada’, QuintoQuarto edizioni, che condurrà i suoi dialoghi laboratoriali martedì 21 ottobre, ore 10:00 alla BUN, con le comunità educanti dell’IS Polo delle Arti Palizzi Caselli e del Don Bosco, ore 18:00 alla Feltrinelli a Chiaia, e mercoledì 22 ottobre, ore 10:00, presso il Liceo artistico dell’IS Casanova.

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, ma su prenotazione e fino a esaurimento posti.