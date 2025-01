‘Veramente il lato oscuro non c’è’ al Comune di Pomigliano d’Arco (NA)

Felice Panico in scena il 2 gennaio nell’ambito della rassegna ‘Natale Insieme’ – II edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 2 gennaio presso l’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) in piazza Municipio 1 alle ore 21:00 va in scena in prima nazionale ‘Veramente il lato oscuro non c’è – Storia di un regalo di Natale’, spettacolo di e con Felice Panico, in scena con lui il chitarrista Davide Tammaro.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna ‘Natale Insieme’ – II edizione promossa e patrocinata da Comune di Pomigliano d’Arco e Città Metropolitana di Napoli.

L’artista pomiglianese Felice Panico, già assistente del maestro Maurizio Scaparro e regista assistente di Ferzan Ozpetek, torna anche per questa seconda edizione di ‘Natale Insieme’ e si lancia in un nuovo concept teatrale tra prosa e musica.

L’artista trasporta in scena lo spirito delle festività natalizie attraverso il regalo più bello di sempre.

Il regista e attore spiega:

Era il 25 dicembre del 1995 ed è stato il regalo più bello ricevuto in quel Natale, arrivato senza nemmeno spedire la famosa letterina. Avevo quattordici anni. Me lo sono ritrovato sotto l’albero, l’ho scartato, ascoltato. E non l’ho lasciato mai più. ‘The Dark Side Of The Moon’ dei Pink Floyd è il disco della mia vita, anche se non sono un figlio degli anni 70.

Ogni tanto accadono quei miracoli per cui le parole e la musica di quattro ragazzi rompono schemi, tempi e dimensioni. Per penetrare nei cuori.

Felice Panico conclude:

In questo spettacolo teatrale suoneremo tutto questo, ma soprattutto ve lo racconteremo e ve lo faremo vivere.

Con tutte le sue emozioni. Con l’emozione in cui ti svegli la mattina di Natale e quello che ricevi è ciò che hai sempre desiderato. In scena la musica dei Pink Floyd dal vivo eseguita da Felice Panico alla chitarra, al pianoforte e alla voce accompagnato dalla chitarra solista di Davide Tammaro.

‘Veramente il lato oscuro non c’è – Storia di un regalo di Natale’

di e con Felice Panico

Musiche dal vivo eseguite da Felice Panico e Davide Tammaro

Rassegna ‘Natale Insieme’ – II edizione – Aula Consiliare di Pomigliano D’Arco (NA), Piazza Municipio 1

Giovedì 2 gennaio 2025 ore 21:00

Ingresso libero fino esaurimento posti