Ventura su piano industriale 2025/27 presentato da STMicroelectronics

La IV Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura, ha svolto oggi un’audizione con le sigle sindacali, i Sindaci del territorio, i rappresentanti del Ministero dell’Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in merito al piano industriale 2025/2027 presentato da STMicroelectronics.

Una riunione che ha confermato la posizione di Regione Lombardia, pienamente in linea con il Governo, e che rafforza l’impegno istituzionale per la tutela del sito produttivo di Agrate Brianza (MB), uno dei poli industriali e tecnologici più importanti del Paese.

Ventura ha dichiarato:

Il piano industriale prospetta fino a 1.400 esuberi, mentre oltre 5.000 lavoratori sono direttamente impiegati nel sito di Agrate e altrettanti lavorano nell’indotto. Una prospettiva che, se confermata, rischia di diventare una criticità socioeconomica per tutta la Brianza.

Ventura ha aggiunto:

È fondamentale che l’azienda mantenga un atteggiamento responsabile. Abbiamo il dovere di evitare fughe in avanti, anche indirette, che possano compromettere ulteriormente il clima aziendale e il dialogo in corso.

Il prossimo 28 luglio, a Roma, si terrà un importante incontro tra l’azienda e i Ministeri dell’Economia e delle Imprese. In quella sede il Governo – socio pubblico di ST insieme alla Francia – dovrà pretendere un rilancio concreto, in linea con la missione strategica del settore dei semiconduttori e delle tecnologie avanzate.

Apprezziamo l’attenzione dimostrata finora dal Governo, in particolare attraverso la convocazione del tavolo del 28 luglio.

Da questo appuntamento ci aspettiamo un cambio di passo decisivo per il rilancio di STMicroelectronics e la tutela dei livelli occupazionali, in particolare per il sito di Agrate, che rappresenta un presidio industriale strategico per la Lombardia e per l’intero Paese.