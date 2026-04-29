Vento, codice giallo su Toscana centro-settentrionale 30 aprile 2026

Aria fredda è in arrivo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile, sulla Toscana.

Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50 – 60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60 – 80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali.

Per questo motivo la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento che interesserà, dalle 10:00 alle 20:00 di domani, la piana di Firenze, il Valdarno Inferiore, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.