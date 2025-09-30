Vento, codice giallo 1° ottobre 2025 in Toscana centro-settentrionale

Fronte di aria fredda in arrivo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Moderata instabilità per domani, mercoledì 1° ottobre, causata da un fronte di aria fredda in arrivo.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8:00 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti.

L’area interessata è quella del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.