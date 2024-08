Venezuela, un paradiso dove scegliere di vivere

Una delle mete poco considerate di chi vuol cambiare vita

Sono sempre di più le persone che si trasferiscono all’estero per migliorare il loro tenore di vita, a fronte di una rendita o una pensione che in Italia o in altri Paesi occidentali non consentono loro un’esistenza dignitosa.

Non si tratta solo di uno di quei paradisi fiscali, che attraggono chi ha grossi capitali da sottrarre alla tassazione, ma anche di avere un potere di acquisto impensabile con poche centinaia di euro.

Alcune delle mete più gettonate sono, ad esempio, il Portogallo o qualche Paese della ex Jugoslavia.

Pochi, però, pensano a destinazioni come l’America Latina, forse perché più lontane o perché si conoscono poco e male queste realtà.

Uno di questi paradisi da scoprire è sicuramente il Venezuela.

Ma perché gli italiani dovrebbero considerare questo stato caraibico?

Nonostante la crisi economica e politica, offre una serie di opportunità interessanti per gli investitori europei.

Vediamo quali sono i principali vantaggi.

Innanzitutto i prezzi bassi. La forte svalutazione del Bolívar, la moneta nazionale, ha reso molti asset, come proprietà immobiliari e terreni, accessibili a prezzi convenienti. Con costi anche di molto inferiori rispetto ad altre destinazioni.

Un appartamento nella migliore zona dell’isola di Margarita, uno dei paradisi tropicali più famosi, può variare tra i 20.000 e i 70.000 dollari.

Le utenze, e quindi le spese di mantenimento, sono molto basse: 2 dollari di elettricità, non si paga nettezza urbana né gas.

Anche l’acqua viene distribuita in modo gratuito dallo Stato. Nei casi di siccità può essere comprata in cisterne da 10.000 litri, che costano 20 dollari l’una.

Generalmente, una sola cisterna è sufficiente per una famiglia di 4 persone per un mese.

Va sicuramente considerato anche il Clima favorevole. Il clima tropicale del Venezuela, con temperature piacevoli tutto l’anno, potrebbe attrarre gli italiani in cerca di una seconda casa o di un luogo dove trascorrere gli anni della pensione. Non solo, le spiagge, le montagne e la natura rigogliosa offrono un ambiente unico.

Questo comporta un ulteriore risparmio. Non essendoci inverno, non serve abbigliamento stagionale. Non esistono abiti pesanti, scarpe, cappotti, guanti.

Così come non c’è il bisogno di riscaldamento.

Il clima equatoriale permette, inoltre, di affittare a turisti la proprietà tutto l’anno. In Venezuela è sempre alta stagione!

Vi sono poi, i Benefici fiscali. Il governo venezuelano offre una serie di agevolazioni fiscali per gli investitori stranieri. Esenzioni per un certo periodo o riduzione delle imposte sui redditi da investimenti, rendono il mercato più attraente dal punto di vista finanziario.

Il Venezuela, dunque, è un paradiso anche sotto questo punto di vista, la tassazione è di una percentuale minima rispetto a ciò che si dichiara.

Non è possibile entrare nel dettaglio perché ogni attività ha delle aliquote differenti, che sono però molto distanti dalla pressione fiscale europea.

In generale, è molto basso il costo della vita. La benzina viene distribuita dallo Stato a 0.50 centesimi per litro. Lo stipendio standard di un’impiegata domestica è di circa 100 dollari al mese, tutto alla luce del sole e tutto compreso; lo stesso vale per un giardiniere o per chi svolge altri lavori semplici.

Questo significa che si può tranquillamente avere alle proprie dipendenze del personale di servizio senza doversi svenare.

Un pensionato italiano, in virtù di questi fattori, potrà avere un tenore di vita più comodo ed agevolato, scegliendo di vivere o di investire in questo Paese.