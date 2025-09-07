Venezia82, Borgonzoni: ‘Congratulazioni a tutti i vincitori’

Riceviamo e pubblichiamo.

Desidero rivolgere i miei complimenti a ‘Sotto le nuvole’, documentario che alla 82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria.

Un’opera in cui Gianfranco Rosi ci accompagna dentro una Napoli intima e profonda, tra Vesuvio e Campi Flegrei, dove la devozione e i gesti quotidiani diventano narrazione universale.

Le immagini in bianco e nero restituiscono al presente la forza della memoria e confermano la vitalità del nostro cinema documentario.

Un plauso anche a Toni Servillo, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile in ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino.

Le mie congratulazioni vanno poi a Benedetta Porcaroli e a Giacomo Covi per i riconoscimenti nella sezione Orizzonti e a tutti gli artisti italiani protagonisti di questa edizione, così come a tutti i vincitori, che hanno portato al Lido opere capaci di emozionare e far riflettere.

Un ringraziamento infine al Presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e al Direttore Artistico del Settore Cinema, Alberto Barbera, per il lavoro svolto e per aver dato vita a un’edizione ricca di proposte e di stimoli culturali.