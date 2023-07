Venezia, lavori di manutenzione Palazzina Masieri sul Canal Grande

A partire dalla prossima Biennale d’Arte la riapertura alla città e ai visitatori con la programmazione culturale a cura di Heritage Asset Management e Galerie Negropontes

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Angelo Masieri ha da poco avviato i lavori di manutenzione della Palazzina Masieri, l’edificio sul Canal Grande famoso per il progetto di Frank Lloyd Wright, non realizzato, e per l’attuale assetto interno su progetto di Carlo Scarpa.

Per volontà della famiglia Masieri, fin dalla sua origine la Fondazione lega il suo nome all’Università IUAV di Venezia: la presidenza dell’ente spetta infatti al rettore Benno Albrecht.

Gli interventi sono resi possibili grazie alla partnership con il raggruppamento tra le società Heritage Asset Management, spin-off approvato dall’Università IUAV guidato da Roberta Bartolone e Giulio Mangano e Galerie Negropontes, galleria d’arte francese fondata a Parigi nel 2011 e diretta da Sophie Negropontes.

Il raggruppamento è risultato vincitore della manifestazione di interesse lanciata dalla Fondazione per la valorizzazione della palazzina Masieri.

I partner della Fondazione sono impegnati a finanziare, progettare ed eseguire i lavori di restauro conservativo e miglioramento impiantistico del bene, oltre che a presentare un progetto culturale in linea con le finalità statutarie della Fondazione.

Con la riapertura della palazzina alla fruizione della città e dei visitatori si darà il via a un programma di iniziative. Sono previste visite aperte alla cittadinanza in date mensili prefissate.

Nel giorno del compleanno di Angelo Masieri, 6 dicembre, a partire dal prossimo anno, sarà promosso un evento annuale per celebrare la figura dell’architetto e la storia della Fondazione, in collaborazione con FAM e IUAV.

In questa occasione saranno organizzati cicli di conferenze e dibattiti sui temi del restauro conservativo e sulla rifunzionalizzazione di immobili storici.

Ci sarà spazio per iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione delle opere di Carlo Scarpa, così come per l’organizzazione di piccoli concerti di musica da camera ispirati al rapporto tra musica e architettura.

È previsto un progetto pilota per promuovere la riattivazione permanente della foresteria al secondo piano della Palazzina.

Per suo statuto, infatti, la fondazione Angelo Masieri