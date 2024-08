Venezia 81, presentata EDASC

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuta ieri, 30 agosto, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, la presentazione ufficiale di EDASC – l’Enciclopedia Digitale ASC dei mestieri del cinema.

L’evento, inserito nel contesto della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha visto la partecipazione di Carlo Poggioli, costumista e Presidente di ASC, Tiziana Amicuzi, scenografa, architetta e Direttrice Artistica di EDASC, e Francesca Romana Buffetti, Direttrice della rivista Scenografia&Costume.

EDASC, creata e promossa dall’ASC – Associazione Italiana Scenografi Costumisti Arredatori, rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e conservazione delle professioni del dietro le quinte del cinema.

L’applicazione bilingue, italiano e inglese, sviluppata dalla start-up Onda Theta, è stata progettata come uno strumento versatile, estensibile, modulabile, destinato non solo ai professionisti del settore, ma anche agli studenti e agli appassionati.

Carlo Poggioli ha presentato l’enciclopedia mettendo in luce la sua importanza al fine di preservare il patrimonio artistico dei professionisti del cinema:

Francesca Romana Buffetti, che nell’occasione ha anche presentato l’ultimo numero di Scenografia&Costume ha aggiunto:

Dopo il decennale della rivista Scenografia&Costume abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più.

Così è nata l’app per iOS e Android, che non è solo uno strumento di studio per le accademie, ma anche un supporto essenziale per i professionisti italiani, utile per conoscere e valorizzare i talenti del nostro artigianato.