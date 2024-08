Venezia 81, evento ‘Cinema e Turismo’ all’Hollywood Celebrities Village

Appuntamento il 1° settembre con ospiti, istituzioni e artisti

In occasione della 81a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’Associazione Alfiere productions – in collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone e Latina, l’Azienda Speciale Informare e Blu Forum Italia – organizza un evento dal titolo ‘Cinema e Turismo’, per promuovere il Cineturismo in Italia e per valorizzare le eccellenze del cinema, della TV e dell’indotto che esse producono con le imprese che sono il motore della nostra economia e i talenti che in vari ambiti e per diversi motivi rappresentano un orgoglio in Italia e nel mondo.

L’evento si svolgerà domenica 1° settembre alle ore 18:00 all’Hollywood Celebrities Village, realizzato da Hollywood Communication al Des Bains – 1900 Luxury Beach Club, Lungomare Guglielmo Marconi, 10 a Lido di Venezia, sarà presentato dalla giornalista e conduttrice Rossella Vitolo e dal produttore cinematografico Daniele Urciuolo.

Durante il panel il Presidente di Camera di Commercio Frosinone Latina, SI Camera e Assonautica Italiana Giovanni Acampora presenterà un video sul Cineturismo e si soffermerà con un intervento sul rapporto tra Cinema e Territorio con dati aggiornati e proposte di sviluppo concrete.

Così il Presidente Acampora:

Nel settore del cinema e dell’audiovisivo l’Italia, secondo le stime del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, è tra i Paesi leader in Europa: con oltre 2,7 miliardi di euro di valore aggiunto siamo al 3° posto in UE. Inoltre, il settore ha un importante effetto moltiplicatore: per ogni euro prodotto ne attiva 3,5 nel resto dell’economia; si tratta di un valore superiore rispetto alla capacità di attivazione dell’intero comparto delle industrie creative, il cui moltiplicatore è pari a 2. Sono poco meno di 9.900 mila le imprese del settore e l’occupazione ammonta ad oltre 33 mila addetti, per una produttività del 40% superiore alla media europea. Attualmente il Cinema italiano sta attraversando una fase di grande vitalità, altrettanto il cineturismo sta avendo ottimi riscontri in termini di visibilità e di valorizzazione dei luoghi, rappresentando una grande opportunità di attrazione di flussi turistici, con impatti positivi per le economie locali.

Assieme al Presidente Acampora ci saranno numerosi ospiti, tra questi Emilio Carelli, giornalista e fondatore di SkyTg 24, Emiliano Biraku, Presidente Confesercenti Venezia Rovigo, Andrea Viganò, fondatore di Youger’s in movie, Hugo Teugels, regista belga che presenterà il trailer di ‘Cassandra Venice’, cortometraggio che fonde abilmente il mistero, il fantasy e la climate fiction, e racconta la storia di una top model, Cassandra, interpretata da Polli Cannabis, che durante una pausa tra le sue sfilate in Piazza San Marco, viene inspiegabilmente attratta da un cucchiaino dorato, simbolo di un viaggio onirico ambientato proprio a Venezia.

Tra gli artisti che riceveranno un premio Lidia Schillaci, cantante vincitrice del programma televisivo “Tale e Quale show” 2020, Vincenzo Vivenzio, attore co-protagonista del nuovo film di Gianni Amelio “Campo di battaglia” in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Gianluca Conca, montatore cinematografico, Noemi Brando, giovane attrice che quest’anno abbiamo apprezzato in due progetti Netflix, “Sei nell’anima” e “Supersex”.

«Come ha ricordato il Presidente Acampora, il Cineturismo determina un indotto importante per i territori e passa anche dagli eventi festivalieri e noi porteremo le testimonianze di tre festival cinematografici in tre regioni d’Italia differenti come il laziale Fara Film Festival, il siciliano Catania Film Fest e il lombardo Festival Enrico Falk, per spiegare concretamente il fenomeno festivaliero nelle diverse realtà italiane», ha spiegato Daniele Urciuolo, organizzatore dell’evento.

A concludere il panel alcuni imprenditori che con le loro attività valorizzano l’Italia e credono nei valori del Cineturismo, tra questi Giovanni Cerbarano per La Pentolaccia, Filomena Bonora per Queen Hair, Silvio Lorello per Lorello 1963, Carmela Caracozzi per Selvaggia Educata, Luca Rallo per Fantasie Di Napoli.