Vendita abusiva di generi alimentari, sanzioni Polizia Locale Napoli

La Polizia Locale di Napoli ha svolto una vasta operazione che ha coinvolto il personale dell’Unità operativa San Giovanni e del Commissariato della Polizia di Stato di Ponticelli.

Gli Agenti hanno effettuato una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno della vendita abusiva di generi alimentari e le occupazioni illegali di suolo pubblico, con l’obiettivo di recuperare spazi occupati irregolarmente.

Gli interventi si sono concentrati in via Aldo Merola e in via Malibran, nelle vicinanze della villa comunale di Ponticelli.

L’operazione ha portato al sequestro di beni, suppellettili e gazebo utilizzati per la vendita abusiva di spighe, granite e frutta, oltre alla contestazione di sanzioni per la violazione di occupazione di suolo pubblico e per il divieto di vendita di generi alimentari esposti agli agenti atmosferici senza autorizzazione.

È stato inoltre richiesto l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti per rimuovere materiali ingombranti abbandonati da ignoti e dei Vigili del fuoco per la gestione di tre bombole di gas da 15, 20 e 25 litri rinvenute sul posto.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.