Vende alcolici a due minorenni, denunciato dalla Polizia Locale Napoli

Uno dei due ragazzi è stato ricoverato per un malore. Disposta la chiusura del locale per sette giorni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale ha deferito all’Autorità giudiziaria una persona ritenuta responsabile della vendita di bevande alcoliche a due minorenni, uno dei quali è stato successivamente condotto in ospedale per un malore.

Le indagini, condotte dall’Unità Operativa Chiaia, hanno preso l’avvio dalla denuncia presentata dal padre del ragazzo ricoverato.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del locale di Chiaia in cui i due giovanissimi avevano acquistato da bere ed è emerso che la persona al banco non aveva effettuato alcun controllo sulla loro età, violando così la normativa che vieta la vendita di alcolici ai minori.

Oltre allo specifico reato, nel corso dei controlli sono state scoperte anche altre violazioni di carattere amministrativo.

Sulla scorta di quanto accertato dalla Polizia Locale, la Questura di Napoli ha disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per sette giorni.