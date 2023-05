‘Velvet Motel’ al Teatro Lo Spazio

In scena dal 26 al 27 maggio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio di Roma, il 26 e il 27 maggio, ore 21:00, ‘Velvet Motel’, il musical diretto da Giuseppe Brancato con le coreografie di Mark Biocca.

‘Velvet Motel’ nasce dall’idea di portare il musical ‘in faccia’ al pubblico in un modo totalmente nuovo: coinvolgendolo 5 strambi personaggi – residenti fissi del Velvet – che interagiscono con gli ospiti della serata per risolvere un omicidio, co citazioni dai maggiori musical del West End, completamente tradotti in italiano e adattati per lo spettacolo.

Annota il regista Giuseppe Brancato:

Un mix fra una cena con delitto, un escape Room e un Musical di Broadway, era la pazza sfida che io insieme al coreografo Mark Biocca, alla mia assistente Mara Callini e tutto il cast abbiamo cercato di portare in vita… e credo che ci siamo riusciti!

Si affrontano con massima comicità temi serissimi quali l’omosessualità, la solitudine, la violenza di genere… il ‘be your self’, l’essere se stessi, apparentemente scontato e che tutti ricerchiamo.

Ambrogio è pronto ad aprire le porte del Velvet Motel… Voi!?

Biglietti:

intero €18,00

ridotto €15,00

Bar aperto per aperitivo dalle 20:00

‘Velvet Motel’

Con Carmine Barbato – Ambrogio

Giulia Romano – Terenzia

Mark Biocca – Gallo

Francesca Ciavaglia – Angelica

Roberto Scorza – Micheal

Regia Giuseppe Brancato

Coreografie Mark Biocca

Assistente alla Regia e Swing Mara Callini

Produzione Ellington Club

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

Informazioni e prenotazioni

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it