Velletri (RM), Righini: ‘Solidarietà ad agenti agenti Polizia Penitenziaria’

Voglio esprimere tutta la mia solidarietà agli agenti di Polizia Penitenziaria in forza alla casa circondariale di Velletri, fatta oggetto nelle scorse ore di gravi episodi di violenza e vandalismo da parte di un detenuto.

Purtroppo, non è il primo caso del genere, il che denota una situazione che non è più tollerabile in quanto vede gli operatori e le forze dell’ordine come prime vittime, costrette spesso a lavorare in situazioni al limite della praticabilità.

È auspicabile, quindi, che, come denunciano da tempo i sindacati di categoria, si possano prendere, quanto prima, i necessari provvedimenti affinché la sicurezza di chi opera in carcere non sia più messa a repentaglio.