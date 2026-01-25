‘Vegeta è morto e l’ho ucciso io’ al Teatro de’ Servi

Gianluca Iacono in scena a Roma il 27 e 28 gennaio

Appuntamento speciale al Teatro de’ Servi di Roma il 27 e il 28 gennaio, ore 21:00, con Gianluca Iacono e il suo ‘Vegeta è morto e l’ho ucciso io’, con la regia di Nicola Nocella.

In ‘Vegeta è morto e l’ho ucciso io’ Gianluca Iacono è la voce di Vegeta, uno dei personaggi principali di Dragon Ball, serie d’animazione tra le più famose al mondo.

Oggi però è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d’essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato

Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi?

Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo… la sua vita. E per porre fine a tutto questo, sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!

Nel corso dello spettacolo Gianluca Iacono si troverà a interagire con gran parte dei personaggi doppiati da lui… ma anche con se stesso.

Per mettere in scena l’eterogeneità dei personaggi a cui ha dato voce, si è pensato di rivolgersi a tre artisti con stili diversi: stile manga per i personaggi Anime, stile realistico per gli attori in carne ed ossa e stile cartoon per i pupazzi. Lo spettacolo mette in scena qualcosa di mai visto a teatro.

