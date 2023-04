Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Al via dal 7 aprile la rassegna turistica del Comune dedicata ai piatti della tradizione partenopea. In programma racconti, degustazioni, musica e show cooking in diversi luoghi della città. L’ingresso è gratuito con prenotazione su eventbrite.it.