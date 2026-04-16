‘Vedi Napoli e poi Mangia’: appuntamenti 17 – 19 aprile 2026

Le pietanze protagoniste: spaghetti alle vongole fujute, il casatiello dolce, polpo alla luciana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue con successo la quarta edizione di ‘Vedi Napoli e poi Mangia’, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

Il weekend di ‘Vedi Napoli e poi Mangia’ inizia con un omaggio alla cucina di Eduardo De Filippo. Venerdì 17 aprile, alle 11:00, Circolo Rari Nantes, protagonisti saranno ‘Spaghetti alle vongole fujute. Il Quarto Stato del mare’ con il racconto di Marino Niola e la degustazione proposta dallo chef Emanuele Davascio. Performance artistica: Gennaro Monti e Sonia De Rosa in ‘Leggenda dal mare’.

Sabato 18 aprile, alle 11:00, nella Chiesa San Francesco e Santa, appuntamento con ‘Il Casatiello dolce. Impasto profumato, gesto rituale’, raccontato da Rossella Galletti. Degustazione a cura dello chef Alfredo Ummarino. Performance musicale: Rosita Rendina e Vincenzo Napolitano in ‘Napoli in punta di voce’.

Domenica 19 aprile, alle 11:00, nel Monastero delle Trentatrè spazio al ‘Polpo alla luciana. Sirena in maionese’ con il racconto di Elisabetta Moro e degustazione a cura dello chef Domenico Candela. Performance musicale: Fiorenza Calogero e Marcello Vitale in ‘Neapolis mediterranea’.

Programma completo sul sito del Comune di Napoli

https://www.comune.napoli.it/novita/vedi-napoli-e-poi-mangia-2026/

Servizi

I 4 infopoint turistici in piazza Plebiscito, angolo via Cesario Console, Piazza del Gesù, via Morghen e Molo Angioino sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. In piazza del Gesù, bagni autopulenti, dotati di smart technology con accesso ai diversamente abili e fasciatoio in dotazione in funzione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.