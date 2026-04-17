‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dal 17 al 19 aprile
Riceviamo e pubblichiamo.
Approda all’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 17 al 19 aprile, ‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel -Intrattenimento di infimo ordine e a basso costo’, spettacolo diretto da Franco Mannella.
Tingeltangel è un termine associato a Karl Valentin, famoso autore e comico tedesco vissuto esattamente un secolo fa, negli anni venti del Novecento. Ma nelle trame del nostro ‘Tingeltangel Varietà’ non c’è soltanto Karl Valentin.
Ci siamo concessi, giocando e improvvisando durante le prove, di mescolare alla comicità bavarese del secolo scorso anche qualche nostra libera creazione, qualche richiamo al cabaret milanese degli anni Sessanta e Settanta e un omaggio speciale alla grande tradizione del varietà italiano.
Viene offerta al pubblico, pertanto, una Varietà di situazioni paradossali e grottesche, nelle quali tutti possiamo riconoscere le nostre debolezze, i nostri difetti, le nostre miserie umane e riderne senza paura e giudizio, perché è questo il potere della comicità!
Di qui nasce un mondo surreale e divertente, in cui cinque attori, coadiuvati da un regista “disturbatore” e “disturbato”, daranno vita a una serie di situazioni al limite dell’umana stoltezza. Un’esperienza comica e raffinata in cui il passato incontra il presente e la pancia e le mandibole… perdono il controllo.
‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel
Intrattenimento di infimo ordine e a basso costo’
Con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Massimiliano Fusella, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante
e la partecipazione poco ordinaria di Franco Mannella
Regia Franco Mannella
Vocal coach Angela Crocetti
Coreografia Fabiana Carchesio
Scenografia Gianni ‘MAD’ Colangelo
Costumi Antonella Palombizio
Luci e fonica Massimo Gobbo
Locandina Kristi Rama
Foto di scena Fabio D’Anniballe
Info
Orario spettacoli:
venerdì e sabato ore 20:00
domenica ore 17:00
Biglietti:
intero 15€
ridotto 10€
Altrove Teatro Studio
Via Giorgio Scalia, 53
Roma
Per informazioni e prenotazioni:
telefono 3518700413
email ipensieridellaltrove@gmail.com