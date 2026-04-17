‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dal 17 al 19 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda all’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 17 al 19 aprile, ‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel -Intrattenimento di infimo ordine e a basso costo’, spettacolo diretto da Franco Mannella.

Tingeltangel è un termine associato a Karl Valentin, famoso autore e comico tedesco vissuto esattamente un secolo fa, negli anni venti del Novecento. Ma nelle trame del nostro ‘Tingeltangel Varietà’ non c’è soltanto Karl Valentin.

Ci siamo concessi, giocando e improvvisando durante le prove, di mescolare alla comicità bavarese del secolo scorso anche qualche nostra libera creazione, qualche richiamo al cabaret milanese degli anni Sessanta e Settanta e un omaggio speciale alla grande tradizione del varietà italiano.

Viene offerta al pubblico, pertanto, una Varietà di situazioni paradossali e grottesche, nelle quali tutti possiamo riconoscere le nostre debolezze, i nostri difetti, le nostre miserie umane e riderne senza paura e giudizio, perché è questo il potere della comicità!

Di qui nasce un mondo surreale e divertente, in cui cinque attori, coadiuvati da un regista “disturbatore” e “disturbato”, daranno vita a una serie di situazioni al limite dell’umana stoltezza. Un’esperienza comica e raffinata in cui il passato incontra il presente e la pancia e le mandibole… perdono il controllo.

‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel

Intrattenimento di infimo ordine e a basso costo’

Con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Massimiliano Fusella, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante

e la partecipazione poco ordinaria di Franco Mannella

Regia Franco Mannella

Vocal coach Angela Crocetti

Coreografia Fabiana Carchesio

Scenografia Gianni ‘MAD’ Colangelo

Costumi Antonella Palombizio

Luci e fonica Massimo Gobbo

Locandina Kristi Rama

Foto di scena Fabio D’Anniballe

Info

Orario spettacoli:

venerdì e sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero 15€

ridotto 10€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com