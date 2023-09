Variante SR 222 – Via Chiantigiana, sopralluogo di Giani

Il Presidente della Regione Toscana sarà accompagnato da Baccelli e Casini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un sopralluogo per fare il punto sui lavori per la realizzazione della variante alla SR 222 – Via Chiantigiana, nel comune di Bagno a Ripoli (FI).

È in programma martedì 12 settembre alle ore 11:00, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’Assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e del Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Il ritrovo con i colleghi giornalisti è al campo base del cantiere, in via di Belmonte, adiacenza impianto sportivo comunale ‘A. Pazzagli’, in località Ponte a Niccheri.