Variante di Grassina, dalla Regione Toscana 10 milioni di euro

Il Presidente Eugenio Giani spiega così la decisione:

La scelta che abbiamo fatto risponde alla volontà di fornire un servizio a un territorio di straordinaria bellezza e importanza, che con una viabilità adeguata può così essere liberato dalla morsa del traffico.

È la dimostrazione di una Regione attenta alla puntuale conoscenza del territorio e a una volontà di rapportarsi con esso in sinergia, in questo caso con il comune di Bagno a Ripoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Mi preme ringraziare per l’impegno profuso l’attuale Amministrazione e l’ex Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini durante il cui mandato furono fatti notevoli passi avanti per la realizzazione dell’infrastruttura.