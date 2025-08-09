Variante di Grassina a Bagno a Ripoli (FI), via al 2° lotto dei lavori

Appuntamento il 12 agosto in località Capannuccia on Giani, Funaro e Pignotti
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Variante di Grassina, via al secondo lotto dei lavori.
A dare inizio ai cantieri, martedì 12 agosto alle ore 15:30 in località Capannuccia a Bagno a Ripoli (FI), via di Tizzano, altezza Fendi Factory, saranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.
Presenti, inoltre, il Comune di Greve in Chianti con Paolo Sottani e il Comune di Impruneta, i tecnici degli enti e i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, la Rosi Leopoldo Spa.
Il secondo lotto della Variante alla SR 222 – Via Chiantigiana collegherà la frazione di Capannuccia, nel Comune di Bagno a Ripoli, alla località Le Mortinete nei pressi dell’Ugolino, nel Comune di Greve in Chianti, completando il tracciato originario e consentendo anche ai flussi provenienti da Strada in Chianti di bypassare l’abitato di Grassina.