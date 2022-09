Varese, convegno internazionale sulla medicina d’emergenza in montagna

‘Medicina d’emergenza in montagna: uno sguardo al futuro del soccorso e dello sport in ambiente montano’, Convegno internazionale all’Università dell’Insubria di Varese il 7 e 8 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Regione Lombardia è all’avanguardia nei sistemi di intervento sanitario di emergenza urgenza in ambito montano. Un ulteriore banco di prova sarà sicuramente l’Olimpiade di Milano – Cortina 2026 per la quale ci stiamo preparando con percorsi formativi del personale e investimenti infrastrutturali e tecnologici che permetteranno interventi efficaci e tempestivi in occasione delle competizioni. Anche da questo punto di vista la Lombardia si farà trovare pronta in un’occasione storica in cui avrà gli occhi del mondo dello sport puntati addosso.

Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio regionale Emanuele Monti presentando oggi, 28 settembre, a Palazzo Pirelli il convegno internazionale ‘Medicina d’emergenza in montagna: uno sguardo al futuro del soccorso e dello sport in ambiente montano’, che si terrà a Varese il 7 e 8 ottobre presso l’Aula Magna dell’Università.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Master universitario in Medicina d’emergenza in montagna promosso dall’Università dell’Insubria e dall’Università di Milano Bicocca.

Il panel di relatori vede la presenza dei massimi esperti a livello internazionale in materia di soccorso sanitario in montagna e sarà l’occasione per fare il punto sul tema in vista delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026.

Alla conferenza stampa di oggi sono intervenuti, oltre ad Emanuele Monti, anche Luigi Festi per l’Università dell’Insubria – ASST Sette Laghi, Giulio Carcano per l’Università degli Studi dell’Insubria e Osvaldo Chiara dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

