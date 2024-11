‘V’Angelo – Il Vangelo secondo le donne’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 26 novembre al 1° dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda a Roma, al Teatro de’ Servi, dal 26 novembre al 1° dicembre, ‘V’Angelo – Il Vangelo secondo le donne’, spettacolo diretto da Simone Toni, con Ippolita Baldini, Federica Castellini, Francesca Porrini.

I Vangeli ci raccontano quanto siano stati importanti gli incontri di Gesù con le donne, a partire dal rapporto con la madre, passando per la samaritana, la cananea fino all’importante incontro con Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli.

Non solo Gesù ne è affascinato ma pare apprendere da loro, facendosi condizionare modificando le sue scelte. Agli uomini insegna, dalle donne impara?

Quasi abbeverandosi alla fonte della natura femminile generatrice di vita.

Quali sarebbero le donne che un redivivo Messia oggi sceglierebbe? Una manager in carriera bellissima ma anche intelligentissima?

Una madre che sa fare la spesa con 30 euro a settimana? Una pazza idealista che crede che l’essere umano può essere felice solo se lo sono anche gli altri?

Le parole, in teatro, sono il fondamento dello spettacolo. Perché non immaginare parole leggere come gli angeli?

La commedia dunque ci sembra il genere più adatto per approcciare i testi biblici. Pur mantenendo la sua funzione etica e catartica, propria del teatro, la commedia porta in scena il mondo problematico, ingarbugliato ed enigmatico ma con una prospettiva verso il futuro, ci apre alla speranza. La risata rilassa lo spettatore e lo apre a mondi nuovi.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

06-6795130

info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti:

25 euro