‘Van Gogh: The Immersive Experience’ proroga al 30 luglio 2023 a Napoli

Nella rinnovata Chiesa di San Potito, l’esposizione site specific con esperienza immersiva e realtà virtuale ha già accolto oltre 50mila visitatori

Al netto di oltre 50mila presenze, dalla sua apertura, la grande mostra internazionale ‘Van Gogh: The Immersive Experience’ prolunga la sua permanenza a Napoli fino al 30 luglio, in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1.

L’esposizione è giunta nella città partenopea dopo aver entusiasmato 5.000.000 di visitatori in tutto il mondo tra Belgio, Bruxelles, Cina, Pechino e Hanghzou, Israele e Inghilterra, Londra, York e Leicester, Stati Uniti, New York e Washington, e Napoli, completamente rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive.

Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre immersive, offre a Napoli una vera e propria alleanza tra cultura e tecnologia.

Una mostra itinerante che diventa site-specific grazie alla fusione con il luogo che la ospita e si trasforma ogni volta davanti agli occhi del visitatore.

‘Van Gogh: The Immersive Experience’ è un’esperienza di arte digitale a 360°. Il pubblico è invitato a partecipare aun viaggio mozzafiato nel mondo di Vincent Van Gogh, uno dei più grandi artisti al mondo.

La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva.

Il cuore dell’esposizione è una stanza completamente immersiva, con un vero e proprio spettacolo digitale a 360°. 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati.

Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

‘Van Gogh: The Immersive Experience’ propone uno spazio dedicato allo studio dell’arte pittorica di Van Gogh. Il visitatore è invitato a guardare un documentario di 5 minuti che fornisce informazioni sulle tecniche utilizzate dal grande artista.

Un’altra sala ricostruisce il capolavoro di Van Gogh ‘La camera da letto’. Tanti i pannelli informativi sulla vita e sul lavoro dell’artista lungo il percorso.

Chicca finale è lo spazio ‘Colora e pubblica’, dedicato ai più piccoli, ma apprezzato anche dagli adulti. In quest’area si risveglia la creatività dei visitatori, consentendo loro di produrre ed esporre i propri capolavori, a partire dai più famosi quadri dell’artista.

I più piccoli, ma non solo, potranno cimentarsi nell’arte di Van Gogh, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.

L’esperienza si conclude con la realtà virtuale, VR, con un visore, che fa scivolare i visitatori ancora più in profondità nella mente di Van Gogh, permettendo loro di vivere un giorno della sua vita.

Per la gioia degli appassionati dei quadri di questo artista geniale e anche dei neofiti, desiderosi di scoprire le sue opere emblematiche e soprattutto di sognare, questo viaggio sulle orme di Vincent Van Gogh sarà alla Chiesa di San Potito a Napoli fino al 30 luglio.

La Chiesa di San Potito

La Chiesa di San Potito fu eretta nella prima metà del XVII secolo da Pietro de Marino. La struttura fu prima proprietà delle monache benedettine e poi basiliane.

Restaurata nel 1780, la chiesa fu soppressa dal governo francese nel 1808 e successivamente adibita dalla fanteria. La chiesa rimase abbandonata fino a quando fu affidata alla congrega degli ufficiali di banco per decreto di Francesco I delle Due Sicilie.

L’esperienza Van Gogh Immersive trasforma l’intero spazio museale della chiesa, recentemente rinnovata, in un’esperienza multipla, in cui l’opera si confronta con il suo disegno.

Fino al 30 luglio 2023

‘Van Gogh: The Immersive Experience’

Mostra multimediale ed esperienza virtuale

Chiesa di San Potito

Via Salvatore Tommasi, 1

Orari: 10:00 – 20:00 la biglietteria chiude alle ore 19:00

Giorno di chiusura: mercoledì

Facebook/Instagram @vangoghexperiencenapoli

Info:

https://vangoghexpo.com/napoli/

+39 351 540 2684

Biglietti in vendita su https://feverup.com/m/121744

Come raggiungerci:

a piedi o in auto

da via Pessina 27 attraverso la scala di San Potito

da via Santa Teresa degli Scalzi, girare in via Salvatore Tommasi

Trasporto pubblico

Metropolitana

linea 1 fermata Museo, 200 m a piedi

linea 2 fermata Piazza Cavour, 300 m a piedi

bus

fermata piazza Museo, autobus linee 139, 147, 301, 604, 3M, 168, C63, 178, consultare il sito della ANM – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.: http://www.anm.it/

Accessibilità: Accessibile in sedia a rotelle