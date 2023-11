‘Valorizzare le aree protette lombarde’: seminario a Palazzo Pirelli

Il 24 novembre sarà illustrata anche la ricerca del Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un focus specifico dedicato alle aree protette lombarde: è quello che si terrà venerdì 24 novembre a Palazzo Pirelli dove a partire dalle ore 9:30 in Sala Pirelli sarà ospitato il seminario ‘Valorizzare le aree protette della Lombardia. Opportunità e limiti’, promosso dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale della Lombardia.

Nel corso dei lavori saranno presentati i risultati della Missione Valutativa ‘Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione delle aree regionali protette’, realizzata dal Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, dal quale emerge come, se da un lato la nuova mappa gestionale stenta a decollare, in compenso aumenta la superficie di aree protette gestite dagli Enti Parco, complessivamente 9.983 ettari, pari ad un incremento percentuale del +0,42%.

Un approfondimento specifico è dedicato a quattro casi: Parco del Mincio, Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Serio e Parco delle Orobie Valtellinesi.

L’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Claudio Mangiarotti e al Presidente della Commissione regionale ‘Territorio, infrastrutture e mobilità’ Jonathan Lobati.

Seguirà la relazione ‘Lo stato della riorganizzazione delle aree protette regionali: esiti della Missione Valutativa promossa dal Consiglio regionale’ a cura di Giancarlo Vecchi ed Erica Melloni del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

Il programma dei lavori prevede, quindi, una tavola rotonda con il coinvolgimento di Maurizio Pellizzeri, Presidente del Parco del Mincio; Alessia Borroni, Sindaco del Comune di Seveso (MB) e Oscar Locatelli, Presidente del Parco dei Colli di Bergamo.

Sugli obiettivi della riforma e gli orientamenti di Regione Lombardia interverrà l’Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

Concluderà i lavori l’intervento di Massimo Vizzardi, Vice Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione.

Programma