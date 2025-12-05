Valore Impresa, a Roma VIII edizione Stati Generali PMI

Al centro dell’attenzione l’Art. 4 della Legge Annuale per le PMI e il ruolo strategico della Centrale Consortile come motore di competitività, innovazione e tenuta del sistema produttivo

Le Piccole e Medie Imprese italiane, cuore pulsante dell’economia del Paese, tornano protagoniste il 5 dicembre 2025, dalle ore 09:30 alle 13:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari per l’8ª edizione degli Stati Generali delle PMI, promossa da Valore Impresa.

L’iniziativa, moderata dal giornalista del TG5 Paolo Di Lorenzo, rappresenta un momento di confronto di altissimo livello istituzionale, in cui il dialogo tra politica e imprese diventa un esercizio di visione strategica e responsabilità collettiva.

Art. 4 Legge Annuale PMI: fondamento di un nuovo paradigma di crescita

Il tema guida – ‘Art. 4 Legge Annuale PMI: consolidare il presente, generare futuro’ – segna un passaggio epocale.

L’incontro vuole trasformare la normativa in una leva concreta per progresso, stabilità e modernizzazione, delineando un percorso in cui l’azione pubblica e l’iniziativa imprenditoriale si rafforzano reciprocamente, alimentando valore e competitività sul medio – lungo periodo.

Alto profilo istituzionale per una sfida nazionale

Per i saluti istituzionali sono stati invitati esponenti di primo piano del panorama politico, tra cui l’On. Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati; l’On. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; l’On. Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’On. Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca; l’On. Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze.

Una cornice istituzionale ampia e qualificata, che conferma la centralità delle PMI nei processi decisionali e nel disegno delle future politiche di sviluppo.

La relazione del Presidente Cicero: costruire infrastrutture di politica industriale

Alle 10:15 il Presidente di Valore Impresa, Gianni Cicero, ha presentato la relazione intitolata ‘Art. 4 della Legge Annuale per le PMI: finalmente l’avvio di una politica strutturale per lo sviluppo economico italiano’.

E ha dichiarato: