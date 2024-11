‘Valle Caudina Metal Fest IV’: a Ceppaloni (BN) la potenza del Metal

In programma il 23 novembre presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Beltiglio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Vault Lab, in collaborazione con il Comune di Ceppaloni (BN), è lieta di annunciare la quarta edizione del ‘Valle Caudina Metal Fest’, un evento che riporterà l’energia e la passione dell’Heavy Metal nella suggestiva Valle Caudina.

Quest’anno l’evento in programma sabato 23 novembre dalle ore 19:30, si terrà presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Beltiglio di Ceppaloni (BN) e offrirà una serata imperdibile di sonorità death, black e alternative metal, con una line-up esplosiva che vedrà la partecipazione di: Aphelion (Melodic Heavy Metal), Downburst (Groove Metal) e Jumpscare (Melodic Death Metal) da Napoli, Heruka (Black Metal) da Roma e Ravine (Post Hardcore) da Padova.

Il ‘Valle Caudina Metal Fest IV’ è un festival annuale che nasce nel 2021 come Valle Caudina Metal Night durante la pandemia, con l’obiettivo di celebrare la passione per la musica metal e creare un’esperienza unica per tutti gli amanti del genere in Campania e oltre.

Graziano Ciccarelli, Presidente dell’Associazione Vault Lab, ha dichiarato:

Quest’anno siamo particolarmente entusiasti di essere tornati a Ceppaloni, dove abbiamo trovato una comunità che ci ha accolto a braccia aperte sin dal primo momento. La bellezza di questo festival non risiede solo nella musica, ma anche nell’aspetto di convivialità e aggregazione sociale che riesce a generare. Il metal ha sempre avuto il potere di unire le persone, e il nostro obiettivo è stato quello di costruire, insieme alla comunità, un evento che fosse un punto di riferimento per tutti i metalhead, una vera e propria festa collettiva. Vedere la gente arrivare da tutta la regione per vivere insieme una serata all’insegna della musica e della passione è ciò che rende speciale questo evento. Ceppaloni ci ha regalato questa grande opportunità, ed ogni edizione cresce proprio grazie al sostegno che riceviamo da chi ci è vicino.

L’ingresso all’evento è riservato ai soci Vault Lab, e la quota di partecipazione include il tesseramento all’associazione, un’opportunità per entrare a far parte di una realtà che promuove la musica e la cultura metal in tutta la Campania.

Per diventare soci, basta acquistare il biglietto online o direttamente presso la location dell’evento.

Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa metal! Unisciti a noi per celebrare la potenza del metal nel cuore della Valle Caudina, tra energia, musica ad alto volume, e un’atmosfera unica che solo il metal sa regalare.

Per informazioni contattare il numero 3515056187 oppure inviare un’email: vaultlabrecordings@gmail.com