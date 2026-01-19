Valentino, Rocca: Ha contribuito a rendere il Lazio simbolo di eleganza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

“Roma è una città che ti entra dentro, non ti lascia mai. È bellezza allo stato puro”. Queste parole di Valentino Garavani raccontano meglio di ogni altra cosa il legame profondo tra il grande stilista e la città che aveva scelto e amato, da subito, come sua.

Roma, la nostra Regione e l’Italia devono moltissimo a Valentino, la cui perdita lascia un vuoto doloroso nella storia non soltanto della moda mondiale ma, più in generale, dell’arte.

La sua storia personale e professionale è intrecciata in modo profondo con il nostro territorio, che ha contribuito a rendere un simbolo di eleganza, creatività e bellezza riconosciuto in tutto il mondo.

A nome della Regione Lazio, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia, umana e professionale, di questo inimitabile artista.