‘Valentina Vuole’ al Teatro Karol

In scena il 22 gennaio e in replica anche per le scuole dell’infanzia e primaria il 23 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Genitori e figli: sono loro i protagonisti di ‘Valentina Vuole’ spettacolo di narrazione e pupazzi portato in scena al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA) domenica 22 gennaio 2023 ore 17:00 per la rassegna ‘Young’ a cura di Casa del Contemporaneo con Le Nuvole.

Ma anche i capricci e le regole, i desideri e i sogni di libertà, l’importanza dell’ascoltare e del guardare negli occhi per trovare il coraggio di diventare grandi… insieme.

Torna sul palco del TK Accademia Perduta Romagna Teatri, con Progetto g.g., per una storia semplice di una bambina che ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, sempre di più. Valentina Vuole. Ma forse le manca qualcosa. Qualcosa che ancora non sa. E i grandi sembrano non capire.

Così raccontano in una nota le autrici ed interpreti Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti:

Abbiamo guardato il punto di vista dei bambini, abbiamo chiesto loro di condividere idee sul significato dell’essere pazienti e capricciosi, severi e giusti, per raccontare la libertà passando dal mondo delle regole. Il progetto artistico ci ha condotto a lavorare anche con le mamme e i papà, attraverso un percorso laboratoriale che ha parallelamente indagato i temi affrontati con i bambini, all’interno del mondo genitoriale. Ne è venuta fuori una favola sul delicato rapporto tra grandi e piccoli, sul coraggio di andare, rompere le gabbie e imparare la libertà.

Molti artisti e artigiani hanno fatto prendere vita e forma alle parole e ai significati di questa storia: Ilaria Comisso per i pupazzi, Donatello Galloni per le scene, Emanuela Savi per le decorazioni.

Dopo la pausa natalizia tornano in sala anche gli studenti dell’infanzia e della primaria, che assisteranno alla replica loro riservata con i docenti lunedì 23 gennaio ore 9:30.

Domenica ingresso €8,00, per tutti dai 3 anni. Sempre disponibili le CARD a 5 o 10 ingressi ad un prezzo agevolato. Si preferisce sempre la prenotazione al botteghino allo 081-18247921 anche WhatsApp e teatrotk@casadelcontemporaneo.it.

Info online www.teatrokarol.it e pagine social.

Teatro Karol si trova in via Salvador Allende 4, adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova, a Castellammare di Stabia (NA).