Valdichiana Senese Capitale Cultura Toscana 2025: targa ai 10 Comuni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La proposta progettuale che aveva permesso alla Valdichiana Senese di entrare nella rosa delle dieci finaliste come Capitale Italiana della Cultura non poteva fermarsi lì.

Da qui la decisione di fare della Valdichiana Senese la Capitale della Cultura Toscana per il 2025: troveranno così realizzazione i progetti presentati dai dieci comuni che compongono questo territorio dalle straordinarie potenzialità.

Le iniziative avranno inizio il 2 gennaio, quando consegnerò le targhe a ciascuna municipalità della Valdichiana Senese, per dire con forza che anche nel 2025, come già accaduto l’anno scorso per Volterra, la Toscana esprimerà il suo volto migliore.