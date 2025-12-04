Valdarno, primo incontro di Boni con pendolari

All’iniziativa, organizzata dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno, presenti anche Amministratori locali e Consiglieri regionali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Primo incontro tra il neo Assessore ad infrastrutture e trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, i pendolari del Valdarno fiorentino.

L’iniziativa si è tenuta ieri sera a San Giovanni Valdarno, organizzata dal Sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi, e dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno.

L’Assessore ha colto l’opportunità dell’incontro, molto partecipato, per sottolineare il suo intento di avviare un rapporto costante e costruttivo con gli utenti del servizio ferroviario pubblico.

Boni ha detto:

In qualità di Assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Toscana mi impegno ad avviare fin dalle prossime settimane un tavolo permanente di confronto con le istituzioni, i pendolari della provincia di Arezzo e del Valdarno fiorentino, coinvolgendo anche Trenitalia e RFI, i cui vertici nei giorni scorsi ho già avuto modo di conoscere personalmente in un primo collaborativo incontro.

All’incontro di San Giovanni hanno partecipato anche numerosi Sindaci e Amministratori locali del territorio, oltre ai Consiglieri regionali Serena Spinelli, Roberta Casini, Gabriele Veneri e Matteo Zoppini.

Cittadini e pendolari hanno evidenziato diverse criticità emerse negli ultimi mesi, sollecitando la Regione a farsi parte attiva nel confronto con Trenitalia e RFI per individuare soluzioni concrete.

L’Assessore Boni ha raccolto le richieste del territorio, impegnandosi a istituire una cabina di regia periodica dedicata all’analisi puntuale dei disagi e delle necessità dei viaggiatori.

Ha aggiunto:

Continueremo a monitorare con attenzione l’attività ferroviaria sia dal punto di vista infrastrutturale, sia sotto il profilo della qualità del servizio. Nei prossimi mesi entreranno in funzione sei nuovi treni per i pendolari e, entro il 2026, si concluderanno molti degli interventi infrastrutturali previsti dal PNRR sulla linea Valdarno – Firenze. Contestualmente saranno avviate ulteriori attività di manutenzione straordinaria necessarie a garantire la sicurezza della rete. Regione Toscana farà la sua parte affinché possa essere garantito il miglior servizio possibile all’utenza del trasporto ferroviario.

La cabina di regia potrà indirettamente anche seguire l’avanzamento di questi lavori e analizzare al meglio la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini.