Val di Bisenzio, la banda ultralarga arriva a Vernio e Cantagallo

Giani e Ciuoffo: ‘Entro la fine del 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi previsti e contribuire alla modernizzazione della Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da oggi anche gli abitanti dei Comuni di Vernio e Cantagallo, in provincia di Prato, hanno la possibilità di utilizzare la banda ultralarga, BUL.

Open Fiber, la società che si è aggiudicata il bando BUL Aree Bianche, ha infatti realizzato nei due comuni un’infrastruttura in grado di collegare complessivamente oltre 2.500 unità immobiliari, attraverso la stesura di più di 85 km di fibra, con un investimento totale che supera i due milioni e trecentomila euro e impiega anche risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR.

La nuova rete estende la capacità connettiva ed i servizi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni: tra le sedi pubbliche collegate ci sono, oltre alla sedi dei due Comuni, la confraternita di Vernio della Misericordia di Prato, la locale stazione dei Carabinieri e a Cantagallo le scuole di Mignana, Carmignanello, la scuola per l’infanzia ‘Il Castagno’ e la sede della Pubblica Assistenza ‘L’Avvenire’.

Le aree interessate dall’intervento nel Comune di Vernio sono quelle di Terrigoli, Mercatale – San Quirico, Cavarzano, Sasseta e Montepiano, mentre a Cantagallo la banda ultralarga collega oggi Migliana, Il Fabbro, Usella, Colle Bisenzio, Carmignanello, La Dogana, Cantagallo, Castello, Trebbio, Santa Stefano, Liucciana, Campagnana e La Villa.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’Assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo sottolineano:

La banda ultralarga è uno degli elementi chiave che sostengono lo sviluppo dei territori, incrementano le opportunità economiche e migliorano la qualità della vita per tutte le cittadine e i cittadini rendendo più accessibili i servizi e la capacità di interconnessione in tutti i territori della nostra regione, raggiungendo anche chi risiede in quelle aree ritenute ‘non remunerative’ dalle compagnie telefoniche. L’intento della Regione resta quello di estendere i servizi legati alla connessione in banda ultralarga in modo esteso e capillare e ad oggi l’utilizzo della BUL copre più della metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo all’inizio del nostro programma. Entro la fine del 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi previsti e contribuire alla modernizzazione della Toscana anche sotto il profilo della dotazione diffusa di infrastrutture digitali in grado di stare al passo con l’Europa.

Il Sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, afferma:

L’attivazione della banda ultralarga nel nostro Comune rappresenta un passaggio fondamentale verso il superamento di quel gap infrastrutturale che ha a lungo penalizzato i territori montani come il nostro. Dopo i recenti lavori di posa della rete da parte di Open Fiber, anche i cittadini e le imprese di Cantagallo potranno contare, appena le aziende erogatrici dei servizi saranno pronte per le offerte commerciali, su una rete moderna, performante e capillare, in grado di offrire reali opportunità di connessione e sviluppo. Grazie anche all’impegno della Regione Toscana, oltre 1.150 unità immobiliari potranno ora collegarsi: si tratta di un risultato importante, che riguarda non solo i centri principali, ma anche molte delle nostre frazioni. Ora spetta agli operatori del settore attivarsi per rendere concretamente fruibile il servizio a cittadini, famiglie e aziende. Ci auguriamo che l’attivazione delle utenze avvenga in tempi rapidi: la banda ultralarga è uno strumento essenziale per garantire pari condizioni di accesso alle opportunità, anche per chi vive in montagna. È una risorsa preziosa per chi studia, per chi lavora da remoto e per le imprese locali che vogliono crescere restando radicate sul territorio.

Il Sindaco di Vernio Maria Lucarini aggiunge:

La disponibilità della banda ultra larga è senz’altro un’opportunità per i cittadini e per le imprese di Vernio, l’infrastruttura, che già oggi copre una larga fetta del nostro territorio, offre un servizio in grado di implementare la capacità connettiva, cosa di particolare importanza in un’area interna come la nostra che ha grande bisogno di potenziare l’accessibilità ai servizi.

I cittadini e le cittadine di Cantagallo e Vernio potranno verificare la copertura del proprio indirizzo di residenza e consultare le offerte degli operatori economici visitando il sito web di Open Fiber https://openfiber.it/verifica-copertura/.