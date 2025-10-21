Vaccinazioni: grande adesione a iniziativa promossa a Palazzo Pirelli

Romani: Il 4 novembre il secondo appuntamento: vogliamo sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione

In sole cinque ore sono stati 381 i cittadini che si sono recati a Palazzo Pirelli per vaccinarsi, con decine di persone in attesa ordinata all’esterno dei box già di prima mattina in attesa di accedere a una delle quattro linee vaccinali appositamente allestite per l’occasione, alle quali nel corso della mattinata se ne sono aggiunte altre tre per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Palazzo Pirelli conferma di essere la casa dei lombardi, punto di riferimento per i cittadini anche nel garantire servizi come quello delle vaccinazioni. Lo confermano i numeri di oggi e la grande adesione che sta riscontrando la campagna promossa da Regione Lombardia. L’iniziativa che abbiamo ospitato a Palazzo Pirelli punta a sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Confido in una ampia partecipazione anche in occasione del prossimo appuntamento del 4 novembre e ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata.

Nella giornata di oggi al Pirellone sono stati somministrati 630 vaccini tra antinfluenzali, Covid e anti-pneumococco: numerosi anche i Consiglieri regionali che hanno aderito e si sono messi in coda all’esterno dei box vaccinali.

Martedì 4 novembre sarà nuovamente possibile vaccinarsi senza necessità di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca d’Aosta: l’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito anche in questo caso dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta in orario compreso tra le ore 9:00 e le ore 14:00.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, anti-pneumococco e Covid è a cura dell’ASST Nord Milano: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà nuovamente posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all’interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.