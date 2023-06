Vacanze all’Elba: cosa mettere in valigia per ogni attività sportiva

La meta perfetta per una vacanza da sogno

Gli appassionati dell’attività all’aria aperta e degli sport acquatici troveranno nell’isola d’Elba una meta strepitosa in cui vivere esperienze uniche e momenti lontani dal trambusto cittadino.

Se stai programmando la tua prossima vacanza e cerchi un posto che possa soddisfare le tue aspettative di divertimento e relax, prenota online i traghetti Toremar per l’isola d’Elba e concediti un’esperienza indimenticabile tra spiagge paradisiache, borghi antichi e tantissimi sport.

La cosa più importante quando si organizza un viaggio all’insegna dell’attività all’aria aperta è partire preparati. Ecco perché abbiamo raccolto un elenco delle cose necessarie da mettere in valigia per vivere le proprie esperienze preferite senza problemi.

Trekking all’isola d’Elba

Per praticare trekking senza incontrare inconvenienti, è necessario mettere in borsa il giusto abbigliamento:

• Scarpe da trekking: non è necessario avventurarsi con scarponi da montagna alti, ma una scarpa da montagna bassa o da trail running è la scelta più adatta. Ci saranno sentieri difficili da fare con una semplice sneakers, perciò avere una scarpa con suola “a tacchetti” è l’ideale per avere la massima comodità. Inoltre, è bene ricordare sempre che i piedi devono respirare: sono necessari calzini bassi e di tessuto traspirante;

• Pantaloni tecnici: molti sono abituati a indossare pantaloncini corti della tuta per le escursioni, ma l’ideale è mettere in valigia pantaloni di tessuto tecnico e traspirante, che sono sufficientemente leggeri da non far sudare durante le camminate. Se si possiedono dei pantaloni zip-off (lungo-corto) ancora meglio, così si potranno gestire in base alle temperature della giornata;

• Giacca impermeabile: anche se le piogge all’isola d’Elba sono poco presenti nella stagione estiva, è sempre bene portare con sé una giacca impermeabile ed elasticizzata, in modo che non impedisca i movimenti.

Mountain bike all’isola d’Elba.

• Se si vogliono fare delle escursioni in mountain bike, è bene portare il minimo indispensabile: se si ha bisogno di altro, si possono trovare negozi attrezzati in cui acquistare il materiale extra.

• Casco omologato: resistente ma leggero. Per praticare lo sport, deve cingere bene il capo;

• Maglietta traspirante a maniche corte: l’abbigliamento deve essere traspirante per non sudare;

• Pantaloncini con fondello: è bene portare dei pantaloncini con imbottitura interna per avere maggiore comfort nelle pedalate, soprattutto se si è abituati a escursioni in bici di diverse ore;

• Scarpe specifiche e calzini traspiranti e leggeri: per un’esperienza senza problemi, si consiglia di portare scarpe con attacchi specifici per i pedali da mountain bike.

Sport acquatici all’isola d’Elba

L’isola d’Elba è famosa per avere un mare cristallino ideale per immersioni di snorkeling e diving.

Se si è un appassionato e si possiede già un’attrezzatura, è bene mettere in valigia una maschera, un boccaglio e le pinne. Non si può assolutamente perdere questa esperienza meravigliosa, dove si potrà ammirare l’ambiente marino e i relitti dei fondali.

Se non si possiede nessuna di queste attrezzature o se si vuole viaggiare più leggeri, ci sono negozi e centri appositi in cui acquistare o noleggiare tutto il necessario, come la muta o il giubbotto per lo snorkeling.

Cosa mettere in valigia per vivere l’isola d’Elba

Che si voglia praticare o no attività sportive, nella valigia non potranno mancare alcune cose fondamentali, per garantirti una vacanza perfetta e priva di spiacevoli inconvenienti:

• Scarpette di gomma per spiagge sassose;

• Crema solare protettiva;

• Cappello con visiera e occhiali da sole;

• Borraccia per escursioni;

• Zaino comodo per escursioni e passeggiate;

• Spray antizanzare;

• Scarpe da ginnastica da usare nelle attività come il kayak;

• Tuta da ginnastica;

• Eventuali medicinali e antistamici.