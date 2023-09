V Congresso UGL Lazio: ‘Costruiamo il nostro futuro!’

Appuntamento il 29 settembre al Carpegna Palace Hotel di Roma

È fissato per venerdì prossimo 29 settembre a Roma il V Congresso dell’unione regionale UGL Lazio: ‘Costruiamo il nostro futuro!’, questo lo slogan scelto per l’importante appuntamento che si terrà al Carpegna Palace Hotel in via Aurelia, 481 a partire dalle ore 10:00.

Tra gli ospiti la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, rappresentanti della Camera e del Senato, Consiglieri Regionali, alcuni dei Sindaci dei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio.

Il Presidente di Unindustria Lazio, i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e delle organizzazioni datoriali. Un parterre d’eccezione per un importante momento di confronto tra tutte le anime che compongono il mondo del lavoro.

Così il Segretario Regionale uscente Armando Valiani: