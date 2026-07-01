V Comm. Consiliare Campania: audizione contrasto violenza di genere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Un’audizione sul contrasto alla violenza di genere, sui dati e sulle criticità, e un Tavolo tecnico con i CAV, Centri AntiViolenza, del Comune di Napoli e gli Organi Istituzionali sui Percorsi Rosa.

È l’iniziativa della Presidente della IV Commissione Speciale ‘Condizione della donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche’, Assunta Panico, FI, che riunirà la Commissione su questo tema giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:00 nella Sala ‘Caduti di Nassiriya’ al 21° piano della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13.

Parteciperanno la Presidente Assunta Panico, i Consiglieri regionali componenti della IV Commissione Speciale, l’Assessore regionale all’Ambiente, Politiche abitative, Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

Ed, inoltre: la Componente del C.T.S. Protocollo Napoli e Consulente della Commissione Nazionale sul Femminicidio Elvira Reale, il Responsabile del Percorso Rosa dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Mario Guarino, la Coordinatrice dei CAV accreditati del Comune di Napoli e Responsabile CAV I e II Municipalità, Rosa Di Matteo, la Dirigente U.O. Violenza di Genere Asl Napoli 1, Graziella Vinti, la Responsabile del Percorso Rosa Cardarelli presso la U.O.C. Pronto Soccorso – OBI e Medicina di Emergenza, Flora Verde, la Responsabile della Commissione sulla violenza di genere della Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza, SIMEU, Claudia Cimmino, il Direttore del Master Violenza di Genere e Percorso Rosa in Pronto Soccorso, Mauro Giordano, la Componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e Vicepresidente delle Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Ilaria Giglio; le Responsabili dei CAV della IX e X Municipalità, Rosaria Esposito, della III Municipalità Tania Castellaccio, della IV e VI Municipalità, Marianna Hasson, della VII ed VIII Municipalità, Patrizia Palumbo, della V Municipalità, Carla Cuccurese, la Presidente della Consulta regionale per la Condizione della donna, Ilaria Perrelli.