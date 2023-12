V appuntamento del ciclo ‘… dove la musica incontra il suo tempo…’

A Caserta un’occasione speciale per festeggiare in musica la solennità liturgica dell’Immacolata Concezione

Il 5° appuntamento del ciclo ‘… dove la musica incontra il suo tempo…’ in programma a Caserta l’8 dicembre, ore 19:00, presso la Chiesa di San Simeone in Sala, con il concerto ‘Musiche sacre in pastorale tra Roma e Napoli’ sarà un’occasione speciale per festeggiare in musica la solennità liturgica dell’Immacolata Concezione.

Ad eseguire sarà la Cappella Vocale e Strumentale ‘I Musici di Corte’ con le soliste Elena Polito e Laura Di Giugno, soprano, e Annamaria Natale, contralto.

Il concerto è organizzato con la collaborazione logistica della parrocchia di san Simeone in Sala.

Protagonista assoluto del concerto sarà il bell’esemplare di organo tardo settecentesco di scuola napoletana presente nella chiesa casertana, restaurato dalla ditta Michelotto nel 2019.

Il concerto propone brani liturgici del periodo 1740 – 1790 documentati in uso a Napoli e Roma e propri dello stile di transizione tra barocco e classico. Sono musiche a piccolo organico, a sole voci femminili, capaci di restituire il clima sonoro dell’accompagnamento musicale alla liturgia di piccole comunità, non certo delle grandi chiese e basiliche napoletane e romane, per occasioni ordinarie, non solenni.

Insomma, uno sguardo nell’orizzonte sonoro della preghiera quotidiana, lontana dagli eccessi virtuosistici e formali della vocalità del melodramma ma capace di trovare in essi ispirazione per costruire un proprio linguaggio.

Il clima dell’Avvento sarà potentemente evocato dalle melodie, quasi tutte ispirate a temi musicali o soggetti testuali pastorali, alcune delle quali inedite e tutte pressoché sconosciute.

Partecipazione gratuita.

Programma completo: http://assodur.altervista.org/venerdi-8-dicembre-2023-ore-19/

‘… dove la musica incontra il suo tempo…’ / 22ma edizione è ideato e organizzato da Associazione Culturale ‘Ave Gratia Plena’ e Associazione Culturale ‘Francesco Durante’.