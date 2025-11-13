‘Utòpia in scena ad Ichòs – Arte in Movimento’ al Teatro Sala Ichòs

In scena a Napoli dal 14 al 16 novembre

Il Consorzio Utòpia porta in scena una nuova rassegna di danza, teatro, musica e contaminazioni artistiche dal titolo ‘Utòpia in scena ad Ichòs – Arte in Movimento’, in programma dal 14 al 16 novembre 2025 al Teatro Sala Ichòs di via Principe di Sannicandro 32/A a San Giovanni a Teduccio, Napoli.

Tre giornate dedicate al dialogo tra corpo, parola e musica, con spettacoli che vedranno protagonisti artisti, compagnie e progetti legati alla rete creativa di Utòpia.

La rassegna si apre venerdì 14 novembre alle 21:00 con lo spettacolo ‘Stirpe di Sirene’, con Amelia Rondinella, Francesca Rondinella, Patrizia Di Martino, Maria Giulia D’Angelo, Noemi D’Angelo e Chiara Sorrentino, per la regia di Patrizia Di Martino e le coreografie di Elena D’Aguanno.

Lo spettacolo è a cura di Antego, Akerusia Danza e Naturarte, con la collaborazione di Libero De Martino – Balagancik.

Sabato 15 novembre alle 18:00, spazio a tre diverse produzioni: ‘La Nascita di Partenope’, di e con Gianni Sallustro, a cura di Talentum Production ETS; ‘Mosaico… Frammenti di’, con Marcella Martusciello, Noemi D’Angelo e Chiara Sorrentino, coreografie di Elena D’Aguanno e Marcella Martusciello, a cura di Akerusia Danza; ‘Trittico della Pace’, con Cinzia Mirabella e Giulia Rizzo, da un’idea di Cinzia Mirabella Rosario Liguoro e Raffaella Savastano, a cura di Itinerarte.

La chiusura è prevista domenica 16 novembre alle 11:00 con ‘Aethra’, interpretato da Gennaro Monti e Sonia De Rosa, a cura di Migrazioni Sonore; ‘Gentilmente Amour’ Spettacolo/Lab, di e con Silvana Marino e Massimiliano Cirelli, a cura di Le Scene Vuote; e ‘È Colpa Mia’, di Gemma Tisci, con Gianni Sallustro alla regia e interpretazione, a cura di Talentum Production ETS.

Sala Ichòs

via Principe di Sannicandro, 32/A

San Giovanni a Teduccio – Napoli

Parcheggio gratuito in loco

Costo:

10 € intero

8 € ridotto

Info e prenotazioni:

WhatsApp 366-8711689

info@consorzioutopia.it

www.consorzioutopia.it