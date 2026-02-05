‘User not Found’: artisti IUAV in mostra alla Bevilacqua La Masa

Opere e progetti realizzati dalle studentesse e dagli studenti del Corso di laurea magistrale in Arti visive e Cinema espanso dell’Università IUAV di Venezia

Giovedì 5 febbraio 2026, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nella sede della Giudecca, inaugura ‘User not Found’, una mostra con opere e progetti realizzati da studentesse e studenti del Laboratorio avanzato di Cinema espanso del Corso di laurea magistrale in Arti visive e Cinema espanso dell’Università IUAV di Venezia, condotto da Sara Francesca Tirelli con la collaborazione di Elisa la Boria e Alessandro Vangi.

La mostra prende forma intorno a un errore di sistema che è diventato condizione quotidiana. ‘User not Found’ nomina il momento in cui qualcosa esiste ancora, ma non trova più un luogo stabile in cui essere riconosciuto.

Le opere riunite indagano questo scarto tra presenza e leggibilità, tra ciò che lascia tracce e ciò che viene effettivamente registrato.

Immagini, suoni, corpi e memorie attraversano dispositivi, archivi e piattaforme, trasformandosi in dati che circolano senza più un centro sicuro. In questo passaggio, l’esperienza si moltiplica, ma allo stesso tempo si assottiglia, sospesa tra visibilità e dissolvenza.

Città, comunità, riti, paesaggi digitali e resti materiali diventano superfici delle medesime domande: cosa significa esistere quando l’identità è mediata da sistemi che selezionano, filtrano e classificano? Dove finiscono le tracce di ciò che non rientra nei protocolli della registrazione? E quali forme di vita e di esperienza restano irriducibili alle logiche della misurazione e del profitto?

User not Found non racconta una scomparsa, ma una presenza instabile, continuamente rinegoziata. La mostra si muove in questo territorio provvisorio, dove il reale continua a produrre segni anche quando nessuna interfaccia riesce più a contenerli del tutto.

Artiste e artisti in mostra:

Alice Visconti, Alessia Rezza, Alvise Gioli, Andrea Colombo, Anna Schizzarotto Negroni, Asja Ricci, Beatrice Pizzol, Bianca Tomasello, Carolina Turini, Charlotte Di Qual, Chiara Calzolari, Cielo Ginevra Cacciato, Claudia Persia, Daniele Midena, Davide Masciandaro, Elea Mitrano, Elisa Solinas, Eni Kuqi, Federico Gentile, Francesca Fedora Redavid, Francesca Gaspari, Francesca Viapiana, Greta Pignatti, Karim El Shafei El Sayed, Lorenzo Capaccioni, Lucrezia Cargnèl Mannino, Malena Levorin, Margherita Grilli, Maria Delfina Marsiglia, Maria Rosaria Santosuosso, Martina Engheben, Martina Fiori, Matteo Calabrese, Mattia Tonino, Michela Carrano, Miriam Selima Fieno, Myriam Sirotto, Pietro Fantini, Pietro Paolo Cesari, Rebecca Dotta, Roberta Cavuoti, Silvia Marini, Sofia Coracin

Curatore: Aman Novara

Assistente alla curatela: Chiara Tessitoriì

Comunicazione e grafica: Greta Pignatti, Malena Levorin, Roberta Cavuoti