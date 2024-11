‘Uscirò dalla tua vita in taxi’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 3 al 15 dicembre

Arriva a Roma al Teatro de’ Servi, dal 3 al 15 dicembre, ‘Uscirò dalla tua vita in taxi’, brillante commedia di K. Waterhouse e W. Hall, con la regia di Filippo D’Alessio, in cui si mescolano bugie e stravaganti verità.

Lo spettacolo che vede in scena Marco Cavallaro, Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale e Alessandra Cavallari, si compone dei classici ingredienti della pungente ironia inglese.

Tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l’incapacità di essere sinceri, della solitudine nella quale si rischia sempre di cadere. Commedia che porta in scena l’amore e le sue diverse sfaccettature e tutto ciò che avviene per paura. Bugie e stravaganti verità.

Nessuno dei personaggi vive la vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all’altro, nessuno si svela per quello che è veramente. Personaggi che tra bugie ed equivoci provano a ritrovare loro stessi.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

06-6795130

info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro