USA, Lazio a incontro cooperazione tecnologica e imprenditoriale

Baldassarre: ‘Il Lazio è terra di bellezza, storia e innovazione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme all’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Renata Baldassarre, e al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla seconda edizione dell’incontro Italia – USA sulla cooperazione tecnologica, imprenditoriale e negli investimenti, promossa dal Transatlantic Investment Committee e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Durante il panel dedicato alle scienze della vita, alle biotecnologie e alla farmaceutica, davanti a decine di aziende, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico statunitense e italiano, il Presidente Rocca ha sottolineato la centralità del comparto per il Lazio.

Il Presidente Francesco Rocca ha spiegato:

La Regione, con oltre 300 imprese biotech e medtech e 26 centri di ricerca, nei quali operano circa 10mila ricercatori, è un polo naturale per le scienze della vita in Italia e in Europa. Il nostro legame con gli Stati Uniti è già solido, soprattutto nell’ambito farmaceutico: le esportazioni hanno infatti registrato per la sesta volta consecutiva un aumento trimestrale, con una crescita annua del +25,2%, trainata proprio dal rapporto con gli USA. Siamo pronti a costruire nuove alleanze con istituzioni, imprese ed ecosistemi dell’innovazione statunitensi.

Nel quadro delle attività previste, l’Assessore Baldassarre ha partecipato all’incontro ‘Transatlantic Venture Platform’ sul turismo.

L’Assessore Simona Baldassarre ha sottolineato:

Il Lazio è terra di bellezza, storia e innovazione. Essere Regione d’Onore NIAF 2025 significa rafforzare il ponte culturale ed economico tra Italia e Stati Uniti, valorizzando il turismo come leva strategica per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione. Nel Lazio, puntiamo sulla cultura anche dal punto di vista turistico. Perché la cultura attira un turismo più attento, consapevole e sostenibile. Un turismo “antropologico”, curioso di scoprire l’inconsueto, finalizzato a coinvolgere quei viaggiatori interessati a scoprire un Lazio di borghi e meraviglie, oltre la rinomata ‘grande bellezza’ di Roma. In questo modo, utilizziamo il brand Roma per condurre gli stranieri a conoscere l’intera Regione, portando benefici economici, su tutto il territorio. Assieme ai nostri partner internazionali, vogliamo costruire nuove opportunità per i giovani, per le famiglie e per le imprese, promuovendo un modello di accoglienza fondato su identità, qualità e visione.

Il Presidente Rocca ha quindi incontrato un gruppo di investitori americani, attivo nei settori delle biotecnologie, della farmaceutica e delle agro-tecnologie, con cui ha avviato un proficuo dialogo, garantendo il massimo supporto della Regione Lazio per favorire gli investimenti sul territorio.